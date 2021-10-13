Тбилиси, 13 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 49 386 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4837 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 13 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 645 195 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 605 581 победили инфекцию, в том числе 1586 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9332 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 26 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4766 пациентов, в оборудованных гостиницах — 803.

Днём ранее в Грузии после проведения 47 723 тестов выявили 4775 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1623 человек, умерли за сутки 37 пациентов с COVID-19.