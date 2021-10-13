Цхинвал, 13 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. На третьем этаже Республиканского многопрофильного медицинского центра в Цхинвале с 13 октября начнут разворачивать новый коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом глава минздрава Южной Осетии Сослан Наниев сообщил агентству «Рес».

Yarregion.ru Новые койки в инфекционной больнице

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"На сегодняшний день пока справляемся на базе инфекционной больницы. Коечный резерв на этом этаже при необходимости можно развернуть до 120 мест», — сказал министр журналистам.

Он отметил, что пока всех пациентов с COVID-19 в республике продолжат размещать в одном медицинском учреждении в Цхинвале. На 13 октября в медцентре, рассчитанном на 90 мест, госпитализированы 89 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Стоит отметить, что в Южной Осетии в последнее время ухудшается эпидситуация. Югосетпотребнадзор разработал предложения по введению новых дополнительных карантинных мер.