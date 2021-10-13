Ташкент, 13 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Узбекистане на 207 избирательных участках установят систему видеонаблюдения. Об этом сообщил журналистам замглавы ЦИК страны Бахром Кучкаров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

«В целом запланирована установка 414 камер видеонаблюдения, что в 3,5 раза больше, чем на парламентских выборах 2019 года», — отметил Кучкаров.

Он указал, что процесс голосования на выборах будет транслироваться на официальном портале ЦИК, по телеканалу «Узбекистан 24» и в здании Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что выборах президента Узбекистана сформировано 10 760 избирательных участков, число избирателей составляет более 21, 2 миллиона человек.