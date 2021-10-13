Грузия, 21 октября, 2004, 00:07 — ИА Регнум. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил на брифинге с сообщением о том, что в регионе Шида Картли (который включает в себя непризнанную республику Южная Осетия) усилиями МГБ Грузии была ликвидирована югоосетинская группа, осуществлявшая диверсии на энергообьектах, что привело к сложившейся в Грузии кризисной ситуации в плане обеспечения электроэнергией - речь идет о взрывах, произошедших на опорах ЛЭП "Картли-2", по которой поступает импортируемая из России в Грузию электроэнергия.

По данным президента, созданной в Цхинвали диверсионной группе было "прямо поручено полностью вывести из строя энергетическую систему" Грузии и "они взорвали две опоры, но не смогли их повалить - третью, к сожалению, повалили, и это вызвало тот кризис, который сегодня есть в стране". Михаил Саакашвили сообщил, что "через три часа после взрыва этой опоры мы, с помощью новейшей техники, локализовали эту группу, которая направлялась для взрыва еще нескольких опор, что окончательно разрушило бы нашу энергетику и этой зимой мы практически остались бы без свет". В частности, по его словам, "на место вертолетами был переброшен спецназ, который перекрыл им дорогу", после чего диверсанты "открыли огонь и эта группа была ликвидирована".

"Дело в том, что мы смогли перекрыть контрабанду из Цхинвальского региона - вместе с Аджарией это дополнительно принесло стране несколько сотен миллионов лари. Закрыли контрабанду, укрепили села Большой и Малой Лиахвы (расположенные вокруг Цхинвали грузинские села - прим.), куда теперь тоже не могут входить и провозить контрабанду, и результатом всего этого стало то, что была создана диверсионная группа, которая решила вывести из строя энергетическую систему Грузии", - сказал президент, отметивший, что таким образом сложившаяся энергетическая ситуация "напрямую затрагивает то, что связанно с территориальной целостностью Грузии".

При этом Саакашвили отметил, что "есть много операций госбезопасности", говорить о которых он не желает в силу их секретности, однако в данном случае решил сообщить об осуществленной операции МГБ, поскольку "вопросы электричества затрагивают каждую семью". Президент отметил, что "с приближением зимы люди задумываются и заботятся о том, каково будет ближайшее будущее - будет или нет электричество, каковы будут их доходы, как им одеть детей и одеться самим, и вообще что ожидает страну - осенью все это всегда обостряется - и для нас очень важно, чтобы общество постоянно было в курсе тех событий, которые происходят в Грузии".

Одновременно Саакашвили пообещал, что после стабильного энергоснабжения Тбилиси прошлой зимой на этот раз власти обеспечат в столице 24-часовую подачу электроэнергии и "максимально лучшую" ситуацию в регионах, а в следующем году "подобной проблемы у нас уже не должно существовать". Он отметил, что имел разговор с главой РАО "ЕЭС России" Анатолием Чубайсом, "который сказал, что проблем не будет - контракт подписан". Вместе с тем президент указал на то, что "в этом году у нас впервые есть деньги для того, чтобы погасить счета за электричество - за счет поступивших средств мы выплатили основные долги предыдущего правительства за энергетику, деньги за газ, деньги за электричество", и отметил, что "в этом году Россия очень жестко и принципиально подошла ко всему", но "мы не отступили и большая часть денег пошла на погашение долгов".