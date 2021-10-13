Брянск, 13 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Брянской области 13 октября выявлено 310 новых носителей коронавируса — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 превысило 69 тысяч. Зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 69 040 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 63 201 человек, в том числе 229 — выписаны за последние сутки. В летальной статистике коронавируса — 1 601 запись.

За сутки лаборатории региона проверили 5 412 тестов, в общей сложности выполнено 851 178 исследований на коронавирус.