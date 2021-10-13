Рим, 13 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В сети появились фотографии модернизированного внедорожника «УАЗ-469», который был оснащен дизельным мотором в Италии. Снимки размещены на сайте Autoscout24.

Autoscout24 Модернизированный в Италии «УАЗ-469»

Теперь данная модель выставлена на продажу. Внедорожник был выпущен в 1987 году, а затем модернизирован.

«УАЗ-469» был оснащен четырехцилиндровым дизельным двигателем и системой полного привода. Кроме того, внедорожник получил силовые бамперы, дополнительную оптику и крышу-тент.

Стоит отметить, что представленная на фотографиях модель является специальной версией «УАЗ-469», которая не поступала на авторынок Советского Союза. Производительность мотора такой версии составляет 75 «лошадей».

Ранее УАЗ представил фотографию автодома, который был создан на основе модели «Профи».

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