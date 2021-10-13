Минск, 13 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Полный цикл производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» собирается запустить к концу текущего года Белоруссия. Об этом 13 октября рассказал журналистам белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич перед заседанием Совета по сотрудничеству в области здравоохранения в рамках СНГ.

Sevdz.ru Вакцина «Спутник V»

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«Полный цикл «Спутник V» к концу этого года начнется на ул. Аранской (в Минске — ред.) на площадях «Белмедпрепаратов», — приводит его слова пресс-служба минздрава Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новую встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 провели Россия и Евросоюз.