Москва, 13 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Опыт Москвы по бесплатному тестированию на коронавирус необходимо распространить на всю страну. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус

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«Уверен, что столичный опыт будет успешным и его необходимо распространять на всю страну», — заявил Миронов, отметив необходимость создания федеральной программы бесплатного тестирования.

Он также обратил внимание на то, что сейчас многие регионы вновь начинают закрывать школы, загонять людей на карантины и прививки вместо того, чтобы внедрить простой и эффективный метод ранней диагностики.

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