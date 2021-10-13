Тирасполь, 13 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В ходе 1558 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 478 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 59 789 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 54 914 человек, в том числе 257 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1401 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали семь таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 431 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 145 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 135 человек. В республике зафиксировали пять случаев смерти пациентов с COVID-19.