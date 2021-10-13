Белгород, 13 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей рассказали об отказе в госпитализации больных с COVID-19 в инфекционные отделения больниц Белгорода. По словам авторов историй — там нет мест, сообщает 13 октября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вечером 12 октября белгородские паблики обсуждали историю женщины, чью мать с подтверждённым диагнозом и поражением лёгких 60−70% отказались госпитализировать во вторую городскую больницу.

«В лаборатории нам сказали срочно ехать в больницу. В то время как мы по пробкам приехали во вторую городскую, маме уже стало хуже. Мы три раза пытались попасть хотя бы на осмотр, но нам всё время отвечали «если вы не в списках (за нас не договаривались), мы не имеем права принять». Пока мы, по-честному, напрягали все силы, чтобы маму госпитализировали, её состояние резко ухудшилось и ей стало плохо прямо в больнице, при этом эти врачи даже не попытались ей оказать первую медицинскую помощь. В итоге нас выгнали из больницы, потому что мы «не в списках», — пишет автор.

Ночью 13 октября о «бедственном положении ковидных больных Белгородской области» заявила ещё одна женщина. По её словам, ни одна больница в регионе не принимает больных с COVID-19, а машины скорой помощи даже не могут заехать на территорию ковид-госпиталей.

«10 октября возник приступ острого нарушения сердечного ритма, та ситуация, когда помощь должна быть оказана незамедлительно. Скорую родственники вызвали в 17:00. Подоспела помощь в 02:00, когда я уже спала. Двое медработников объясняли мне, что, несмотря на то, что у меня 30% поражения лëгких и нарушения сердечного ритма, и по российскому закону я нуждаюсь в госпитализации, и мне должны предоставить место в больнице, везти меня некуда. Мест нет не только в городе, но и во всей области. Городские больницы опустили въездные шлагбаумы и не принимают кареты скорой помощи даже в случае, если в машине тяжелейший больной! У нас люди умирают в машине на наших руках, а охрана больницы не пропускает по причине отсутствия мест», — опубликовали историю женщины крупнейшие городские паблики.

Пользователи соцсетей в комментариях рассказали о своём опыте вызова скорой помощи: дождаться бригаду сложно, фельдшеры лишь меряют сатурацию и делают ЭКГ. Многие говорят о том, что единственный способ нормализовать ситуацию — признать наличие проблемы и не скрывать её, обратиться за помощью к военным, ввести местный локдаун, а то скоро «некому работать будет».

Как сообщало, в главном ковид-госпитале Белгорода сейчас лечатся более 500 пациентов с COVID-19, количество новых случаев заражения коронавирусом с каждым днём растёт.