Джакарта, 13 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 потрясло провинцию Западное Папуа в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение не могло вызвать цунами.

Эпицентр землетрясения находился в 99 км от Тамбрау. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.