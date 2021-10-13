Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Ленинградской области более 85% сотрудников подведомственных организаций комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, аварийно-спасательной службы и областной противопожарно-спасательной службы прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

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«Спасатели и пожарные всегда должны быть здоровы, чтобы справляться с боевыми задачами. Особенности передачи коварной короновирусной инфекции и связанный с ней высокий риск тяжёлых осложнений и высокий процент летальности делают очевидной необходимость привиться. Кроме того, долг каждого из нас ― защитить своих родных и близких», ― отмечает председатель комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Вячеслав Рябцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала массовой вакцинации населения в регион поступил 906 551 комплект отечественных вакцин от COVID-19. На данный момент привито почти 600 тыс. жителей Ленобласти. Полностью прошли вакцинацию более полумиллиона человек.