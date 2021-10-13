Москва, 13 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Народный артист РФ, певец Александр Серов, на минувшей неделе попавший в тяжелом состоянии с COVID-19 в больницу, в настоящее время проходит интенсивное лечение. Об этом 13 октября сообщила артиста Мишель Серова на своей странице в соцсети Instagram.

ASchekinov Alexey Victorovich Александр Серов

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«Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение. Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости», — говорится в ее сообщении.

Также дочь певца поблагодарила всех, кто интересуется состоянием Александра Серова и призвала верить в лучшее.

Отметим, певец Александр Серов был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение одной из московских больниц с новым заболеванием на минувшей неделе.