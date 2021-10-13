Баку, 13 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 12 октября выявили 1277 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 569 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 494 067 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 474 514 человек, в том числе 853 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 12 861 носитель коронавируса.

Всего в стране скончались 6692 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 15 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 611 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 5575 тестов. Выздоровевшими медики признали 638 человек. Скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19.