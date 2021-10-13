Москва, 13 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Участников и гостей Российской энергетической недели (РЭН) приветствовал президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 13 октября обнародована на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил глава Российского государства, на площадке этого форума снова встретятся представители органов государственной власти, крупных компаний и экспертного сообщества, как из России, так и из зарубежных стран.

Кроме того, Путин указал, что в повестке дня мероприятия множество вопросов, которые связаны с актуальными тенденциями глобального энергетического рынка, включая процессы совершенствования инфраструктуры отрасли, внедрения в её работу современных цифровых технологий.

«Эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяет качество жизни людей. Многие страны уже взяли курс на опережающее развитие чистых энергетических технологий. Поэтому особое внимание в деловой программе форума предполагается уделить перспективам развития «зелёной» энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников и переходе к новым, более экологичным видам топлива», — говорится в телеграмме.

«Рассчитываю, что мероприятия Российской энергетической недели позволят вам ближе познакомиться с достижениями отечественного топливно-энергетического комплекса, а выдвинутые вами инициативы получат практическое применение», — также уточняется в ней.

Отметим, РЭН проводится с 2017 года и прошлый форум состоялся в 2019 году. Его организаторами являются министерство энергетики РФ и правительство Москвы.