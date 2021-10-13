Ереван, 13 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В здание Национального собрания (парламента) Армении теперь могут войти только те, кто привился или получил справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Об этом сообщил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

Parliament.am Здание парламента Армении

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«Все те граждане, которые не прошли вакцинацию, или же не имеют при себе отрицательного результата теста, не смогут войти в здание Национального собрания», — заявил председатель парламента.

С 14 октября всех трудоустроенных жителей Армении обязали привиться от COVID-19 или предъявлять работодателю справку об отрицательном результате теста на коронавирус каждые две недели. Исключение распространяется на тех, кто имеет противопоказания к прививке, и на беременных женщин.

Стоит отметить, 11 октября министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что в ведомстве разрабатывают введение в республике новых карантинных мер. Возможно, что скоро ПЦР-паспорт потребуется для посещения пунктов общепита или других заведений.