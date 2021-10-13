Москва, 13 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В десяти школах Москвы с 14 октября будет организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом 13 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что исследования будут бесплатными. Ученики школ, участвующих в пилотном проекте, будут сдавать тесты раз в две недели.

«Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача», — прокомментировала решение вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По её словам, подобная практика применяется и за рубежом, в частности в Великобритании и Австрии, а также в некоторых частях Германии.

Ракова пояснила, что потребность в тестировании появилась в связи с ростом заболеваемости и госпитализаций среди детей. При этом переход на удалённое обучение в столице считают крайней мерой.