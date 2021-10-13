Вашингтон, 13 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Politico.com Джон Кирби

По его словам, Вашингтон «всё ещё обеспокоен провокационной военной деятельностью КНР близ Тайваня — это дестабилизирующий фактор, увеличивающий риск просчетов в оценках».

Соединённые Штаты призвали Китай прекратить «это военное, дипломатическое и экономическое давление», добавил он.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в мире и безопасности между двумя берегами Тайваньского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тайваньский министр обороны Цю Гочжэн заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) к 2025 году получит все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань.

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