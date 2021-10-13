Париж, 13 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Из-за пандемии численность населения планеты Земля, которое не имеет доступа к электричеству, увеличилась на 30 млн человек. Об этом 13 октября сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook.

(сс) jarmoluk Электроэнергия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«В период с 2015 по 2019 годы численность мирового населения, не имеющего доступа к электричеству для приготовления пищи, сокращалась в среднем на 2% в год… Однако в период с 2019 по 2021 год оно увеличилось на 30 миллионов человек (чуть более 1%)», — говорится в документе.

Также указывается, что около 50 млн человек в развивающихся странах Африки и Азии вынуждены были по этой же причине вернуться к использованию для приготовления еды твёрдого биологического топлива: дров и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный экономический планировщик Китая объявил об усовершенствованном механизме ценообразования на угольную электроэнергию для углубления ориентированной на рынок реформы ценообразования в секторе.