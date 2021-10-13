Сухум, 13 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. 235 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 12 октября в ходе 711 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 279 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 47 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 29 167 носителей SARS-CoV-2. Из них 24 067 признаны выздоровевшими. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. Всего в стране зарегистрировали 428 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних двух суток было три таких случая.

Днём ранее в Абхазии выявили 152 новых носителя SARS-CoV-2 в результате 577 исследований. Сообщили о четырёх случаях смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».