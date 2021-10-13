Москва, 13 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Перед тем, как записаться на ревакцинацию от коронавирусной инфекции, гражданам стоит изучить противопоказания, а также учитывать общее состояние здоровья. Например, возможное появление или обострение тяжёлых хронических заболеваний. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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По его словам, в этом случае нужно дождаться стабилизации состояния и только после этого ревакцинироваться. Специалист призвал не опасаться каких-то дополнительных нежелательных явлений после повторной прививки, если с момента первой вакцинации состояние здоровья человека не изменилось.

Крючков пояснил, что реакция на ревакцинацию от коронавирусной инфекции с высокой долей вероятности будет напоминать симптомы, появившиеся после первичной прививки. Так, такие реакции на прививку как температура, общая слабость, боль в мышцах, как правило, обусловлены особенностями врожденного иммунитета.

«Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», — отметил в беседе с радио Sputnik иммунолог.

После ревакцинации, советует специалист, стоит избегать людных мест, поскольку иммунная защита от инфекции выработается в организме не сразу, а через две-три недели.

«Соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать», — заключил Крючков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 только людей с ослабленным иммунитетом, а также пожилых людей, которые ранее привились китайскими вакцинами Sinovac или Sinopharm.

Во всех остальных случаях организация, как и прежде, рекомендует всем странам воздерживаться от ревакцинации населения и сконцентрировать усилия на вакцинации как можно большего числа людей двумя дозами прививки.