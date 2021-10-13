Иммунолог описал реакцию организма на ревакцинацию от коронавируса
Москва, 13 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Перед тем, как записаться на ревакцинацию от коронавирусной инфекции, гражданам стоит изучить противопоказания, а также учитывать общее состояние здоровья. Например, возможное появление или обострение тяжёлых хронических заболеваний. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»
По его словам, в этом случае нужно дождаться стабилизации состояния и только после этого ревакцинироваться. Специалист призвал не опасаться каких-то дополнительных нежелательных явлений после повторной прививки, если с момента первой вакцинации состояние здоровья человека не изменилось.
Крючков пояснил, что реакция на ревакцинацию от коронавирусной инфекции с высокой долей вероятности будет напоминать симптомы, появившиеся после первичной прививки. Так, такие реакции на прививку как температура, общая слабость, боль в мышцах, как правило, обусловлены особенностями врожденного иммунитета.
«Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», — отметил в беседе с радио Sputnik иммунолог.
После ревакцинации, советует специалист, стоит избегать людных мест, поскольку иммунная защита от инфекции выработается в организме не сразу, а через две-три недели.
«Соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать», — заключил Крючков.
Читайте также: В России около двух миллионов человек прошли ревакцинацию от COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 только людей с ослабленным иммунитетом, а также пожилых людей, которые ранее привились китайскими вакцинами Sinovac или Sinopharm.
Во всех остальных случаях организация, как и прежде, рекомендует всем странам воздерживаться от ревакцинации населения и сконцентрировать усилия на вакцинации как можно большего числа людей двумя дозами прививки.