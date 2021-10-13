Москва, 19 августа, 2015, 02:30 — ИА Регнум. Четыре легковых автомобиля сгорели вечером 18 августа на автостоянке в Олимпийской деревне на западе Москвы, пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на столичное управления МЧС России.

0-50.ru Пожар.

Как уточняется, пожар произошел во дворе дома № 2 на Мичуринском проспекте. Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали пламя, тем не менее два автомобиля оказались полностью уничтожены, ещё две машины получили сильные повреждения.

Информации о том, какие именно автомобили пострадали, в МЧС не приводят, между тем, по данным СМИ, среди сгоревших автомобилей — дорогие иномарки, в том числе Porsche 911.

Причины возгорания в настоящее время выясняются.