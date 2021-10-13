Москва, 13 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В России предложили ввести возрастное ограничение на использование тюбинга. С такой инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

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В обращении на имя исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна, на которое ссылается RT, он указал, что зимой прошлого года в прессе регулярно появлялись сообщения о гибели или серьёзном травмировании детей, катающихся со снежных горок на «ватрушках». При этом чаще всего подобные инциденты происходили с несовершеннолетними дошкольного возраста или возраста начальной школы.

Общественник отмечается, что в таком возрасте дети ещё не способны быстро осознать и среагировать на угрозу, у них просто не хватает сил, чтобы в опасной ситуации во время езды справиться с тюбингом.

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«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России использование тюбингов лицами в возрасте до 12 лет», — говорится в тексте обращения.

Курдесов также предлагает предусмотреть возможные штрафные санкции в отношении законных представителей ребёнка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребёнку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики, говоря о детском травматизме, подчёркивали, что «особо коварны травмы, полученные при катании с горок на неуправляемых средствах — таких, как «ватрушки», ледянки и тюбинги». Спускаться можно только с ровных, пологих горок, на пути не должно быть препятствий. При несоблюдении мер безопасности можно получить черепно-мозговые травмы и переломы.