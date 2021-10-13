Кишинёв, 13 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 12 октября выявили 1542 случая заражения коронавирусом в ходе 6015 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Nilses Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 308 724 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 290 145 человек, в том числе 899 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2349 пациентов с COVID-19, из которых 191 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7076 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 28 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 535 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 2192 тестов. Выздоровевшими врачи признали 331 человека, скончались 24 пациента с COVID-19.