Таганрог, Ростовская область, 13 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Ростовской области назначили исполняющего обязанности главы администрации Таганрога. Временно руководить приморским городом будет Роман Корякин. Об этом сообщает мэрия.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Администрация Таганрога

Корякин с некоторого времени занимает должность заместителя сити-менеджера Таганрога по вопросам экономики. На посту главы городской администрации он сменил ушедшего в отставкуАндрея Лисицкого.

Как сообщало ИА REGNUM, Лисицкий возглавил администрацию Таганрога в октябре 2016 года. Ранее он занимал одну из должностей в донском правительстве, затем работал в АО «Региональная корпорация развития».