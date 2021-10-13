Ташкент, 13 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Ташкент 13 октября прибыла партия китайской вакцины Sinovac в объеме 200 тысяч доз. Об этом сообщает Подробно.уз.

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«Препарат бесплатно предоставлен правительством Турции. Китайская вакцина разрешена к применению практически во всей юго-восточной Азии, на большой части Центральной и Латинской Америки», — уточняет издание.

Также, Турция предоставила Узбекистану 20 тысяч коробок препарата «Фавипиравир».

Журналисты издания отмечают, что Sinovac — это шестая вакцина от COVID-19, доступная в Узбекистане, на сегодня в стране также доступны AstraZeneca, Moderna, Pfaizer, «Спутник V» и ZF-UZ-VAC2001.