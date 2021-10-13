В Узбекистан доставили 12 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»
Ташкент, 13 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Узбекистан доставили 12 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт». Об этом 13 октября сообщает Подробно.уз.
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Вакцинация
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«Вакциной привьют граждан Узбекистана, которые отправляются на работу в Россию», — уточняет издание.
Как сообщалось ранее, для проведения медосмотра и вакцинации узбекских мигрантов, в Ташкент на прошлой неделе прибыла группа российских медиков.
Медики, помимо вакцинации проведут анализы на ВИЧ, ХТИ, а также осуществят флюорографическое исследование лёгких и другие диагностические исследования.