Лондон, 13 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Статья о том, что российская антикоронавирусная вакцина «Спутник V» якобы скопирована с препарата компании AstraZeneca, содержит ложь. Об этом говорится в публикации британского издания Daily Express.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

В издании отметили, что 11 октября опубликовали материал, из которого следовало, что «Россия якобы скопировала формулу укола AstraZeneca и использовала её для создания собственной вакцины». Однако позднее в редакции узнали, что это ложь, так как разработчик российской вакцины широко известен, это центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«В качестве извинений мы рады внести ясность и опубликовать следующее заявление Российского фонда прямых инвестиций», — заявили в британском издании.

В РФПИ напомнили изданию, что основой для создания вакцины «Спутник V» стала хорошо изученная аденовирусная платформа человека. AstraZeneca для разработки своего препарата использовала аденовирусный вектор шимпанзе.

Кроме того, в российской вакцине — два разных вектора, Ad26 и Ad5, которые дают более сильный иммунитет, а в препарате AstraZeneca — один вектор. Команды «Спутник V» и AstraZeneca проводят совместные исследования, чтобы повысить эффективность вакцин против COVID-19.

Представители РФПИ также сообщили в телеграм-канале, что целый ряд британских газет, известных своей скандальностью и подтасовками информации, вынуждены принести извинения и опровергнуть публикации о якобы краже формулы «Спутника V».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что фейковый материал о вакцине «Спутник V» выпустила «очень известная глубоко ненаучная газета».

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