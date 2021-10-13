Москва, 13 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск Министерства обороны России к АО «ОАК — Транспортные самолёты» из дивизиона «Объединённой авиастроительной корпорации». Претензии на сумму свыше 226 млн рублей суд пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Министерство обратилось с иском 12 октября 2021 года. Его сумма составляет 226,31 млн рублей. Детали пока не сообщались.

В 2019 году ведомство уже судилось с «ОАК — Транспортные самолёты», требуя выплаты 443 млн рублей неустойки по государственному контракту от 2012 года. Суд в удовлетворении иска в августе 2021 года отказал. Дело слушалось в закрытом режиме, и подробности неизвестны. Обжалование по нему до сих пор продолжается. Заседание назначено на 1 ноября 2021 года.

В июле 2020 года суд частично удовлетворил другой иск Минобороны РФ, взыскав с АО не 1,3 млрд рублей неустойки, как запрашивал истец, а 150 млн рублей. В основе спора лежал контракт на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурсов на самолётах типа Ан-124 с ремонтом двигателей. Стоимость контракта составляла 4,56 млрд рублей.

Напомним, компания-ответчик работает в сфере управления проектами производства транспортных самолётов для военно-транспортной и гражданской авиации. Среди текущих проектов компании — поставка для Минобороны РФ тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А. У общества есть филиал в Ульяновске.