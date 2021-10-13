Нью-Дели, 13 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 34 млн. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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В частности, за прошедшие сутки в стране выявили 15 823 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии достигло 34 001 743.

Также за минувшие сутки в республике скончались 226 пациентов с коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Индии от осложнений COVID-19 умерли 451 189 человек. Отмечается, что в настоящее время в стране числится более 207 тыс. активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в штате Керала.