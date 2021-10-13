Нью-Дели, 13 октября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Авиакомпании смогут выполнять внутренние авиарейсы в Индии в том же объёме, что и до пандемии коронавируса. Об этом 13 октября сообщает издание Hindustan Times.

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Плановый объём внутренних перевозок будет восстановлен полностью и без каких-либо ограничений начиная с 18 октября 2021 года. Решение было принято министерством гражданской авиации Индии после рассмотрения текущего состояния авиаперевозок и с учётом спроса на услуги авиакомпаний.

По состоянию на 9 октября авиакомпаниями выполнялось 2 340 внутренних рейсов, это 71,5% от их общего объёма до пандемии. При этом пассажиропоток растёт на 2−3% ежемесячно, что и побудило министерство гражданской авиации пересмотреть ограничения, принятые для внутренних авиарейсов в связи с угрозой распространения коронавируса. Решение о снятии ограничений было принято на фоне общего спада заболеваемости COVID-19 в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Индии возобновят выдачу туристических виз для туристов, прибывающих в страну чартерными авиарейсами.