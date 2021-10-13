Веллингтон, 13 октября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 55 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

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Отмечается, что 53 зараженных выявили в городе Окленде, где находится главный очаг распространения инфекции. Еще два случая заражения подтвердили в близлежащем населенном пункте Вайкато. Таким образом, всего в Новой Зеландии подтвердили 1719 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2. При этом большая их часть приходится на город Окленд.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 32 пациента с COVID-19. При этом шестеро из них находятся в палатах интенсивной терапии. Уточняется, что всего с начала пандемии на новозеландской территории выявили 4,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.