Сеул, 13 октября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Вопрос о введении в Южной Корее паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции планирует рассмотреть правительство республики, заявил южнокорейский премьер-министр Ким Бу Гём 13 октября на заседании комитета по переходу к постпандемийному периоду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Предполагается, что лица, имеющие такой сертификат получат право неограниченного допуска на массовые мероприятия, а также в различные общественные заведения и государственные учреждения.

Вместе с тем Ким Бу Гём подчеркнул, что складывающая в стране эпидемиологическая ситуация пока не позволяет отменить обязательное ношение масок.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября центр по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи объявил, что за сутки в республике выявили 1584 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировали 335 742 подобных факта.