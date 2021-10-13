Нью-Йорк, США, 13 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США не смогли прийти к однозначным выводам об эффективности бустерной дозы вакцины от коронавируса Moderna, сообщило 12 октября агентство Reuters.

(сс) Staff Sgt. Betty Chevalier Вакцина Moderna

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В своём заключении группа учёных сообщила, что третья доза действительно увеличивает количество антител, однако их оказалось недостаточно для получения одобрения FDA применение бустера. Специалисты считают, что слабый эффект мог стать следствием высокой эффективности препарата после первых двух уколов.

«Разумеется, усиление имело место. Достаточно ли этого повышения (количества антител — ред.)? Кто знает? Не существует стандартного повышения, которое, как известно, необходимо, и также неясно, какое повышение произошло в исследовании», — сказал профессор микробиологии и медицины в Медицинском колледже Weill Cornell в Нью-Йорке Джон Мур.

Агентство также привело комментарий профессора молекулярной медицины и директора Научно-исследовательского трансляционного института Скриппса в Ла-Хойя Эрика Тополя, который в сентябре 2021 года сообщил, что в доказательствах эффективности бустерной дозы Moderna «много дыр», и что у специалистов по-прежнему отсутствует понимание того, как бустеры действуют на людей.