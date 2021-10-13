Сан-Сальвадор, 13 октября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Конгресс Сальвадора одобрил продление до февраля 2022 года действия указа, запрещающего общественные и частные массовые собрания в связи с ростом числа инфекций и смертей, вызванных COVID-19. Об этом пишет агентство EFE.

Герб Сальвадора

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Предложение, представленное депутатом от правящей партии Ребекой Сантос и поддержанное председателем Законодательного собрания Эрнесто Кастро, было одобрено голосами 63 депутатов из 84.

Кроме того, законопроект был утвержден без обсуждения и дебатов.

Законодательное собрание Сальвадора в июле 2020 года по просьбе правительства утвердило 90-дневный запрет на проведение массовых общественных и частных мероприятий, таких как «концерты, митинги, спортивные мероприятия, открытые для публики, и фестивали святых покровителей».

Срок истекает на этой неделе, и проправительственные депутаты от Nuevas Ideas предложили продлить этот срок.

Согласно этой мере, созыв, продвижение и организация запрещенных митингов будут наказываться штрафами в размере от 6000 до 30 000 долларов.