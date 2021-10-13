Новосибирск, 13 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Единая вакцина от гриппа и COVID-19 будет векторной и будет отличаться от «ЭпиВакКороны», которую разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Об этом 13 октября пишет газета «Известия».

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

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"С точки зрения платформы это будет векторная вакцина на основе вирусов гриппа А и В. Ключевая особенность — при вакцинации будет обеспечиваться защита как от сезонного гриппа, так и от COVID-19», — объяснил представитель центра.

По его словам, живая векторная вакцина будет индуцировать местный мукозальный иммунитет (слизистых оболочек), что станет важным условием для защиты от респираторных заболеваний.

Кроме того, разработчик сможет корректировать вакцину в будущем, чтобы адаптировать как гриппозный компонент, так и COVID-19, для каждого нового сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что центр «Вектор» после производства вакцины «ЭпиВакКорона» намерен перейти на производство препарата «ЭпиВакКорона-Н», который немного отличается технологией производства.