Куала-Лумпур, 13 октября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 7276 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малазийской территории достигло 2 353 579. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 103 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 27 525 человек.

В настоящее время в королевстве числится 108 997 активных случаев заболевания коронавирусной инфекции. При этом 722 пациента находятся в палатах реанимации, из них 386 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что уже выздоровели 2 217 057 человек.