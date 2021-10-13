Тегеран, 13 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. 12 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 123 081, причем 213 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 213 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 123 081», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведенным данным, за последние 24 часа был выявлен 13 391 новый случай заражения COVID-19, при этом 1869 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 249 956 пациентов из 5 729 785 выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 5124 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 46 250 501 иранец получил первую дозу вакцины против коронавируса.