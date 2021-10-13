Вашингтон, 13 октября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Информацию о том, что Турция якобы обратилась к Вашингтону с просьбой закупить 40 американских истребителей F-16, не подтверждает и не комментирует Госдепартамент США. Об этом заявил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс 12 октября в ходе брифинга.

AF.mil Истребитель F-16

Он также не стал подтверждать сообщения о запросе Анкары провести модернизацию около 80 таких самолетов, которые стоят на вооружении турецких военно-воздушных сил. Прайс отметил, что Госдеп пока не может говорить об указанных сведениях, пока о продаже официально не будет уведомлен Конгресс США.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября агентство Reuters распространило информацию том, что Турция обратилась к США по поводу закупки и модернизации истребителей F-16. Возможность проведения сделки изучают Госдепартамент и профильное подразделение минобороны США.