Ухань, Китай, 13 октября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Китайские специалисты планируют изучить образцы крови жителей Уханя, полученные в октябре-декабре 2019 года, когда, предположительно, начал распространяться коронавирус SARS‑CoV‑2. Об этом 12 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Wuhan.gov.cn Пациент с подозрением на коронавирус в Ухане

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По информации телеканала, речь идёт о нескольких тысячах образцов крови, которые не могли исследовать ранее по причине того, что они должны были храниться в неприкосновенности на случай судебных исков от доноров или получателей донорской крови.

По мнению экспертов, имеющиеся образцы могут содержать антитела, а значит специалисты подтвердят, что пациент на момент взятия у него крови был заражен или перенес заражение коронавирусом.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с китайскими специалистами провели исследование в Ухане, в котором, как считается, началось распространение нового коронавируса. Однако однозначных выводов об источнике происхождения вируса они сделать не смогли.