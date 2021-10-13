Вашингтон, 13 октября, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services, которым владеет американская компания Amazon, произошел 12 октября. Об этом сообщал специализированный сайт Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютер

Большая часть жалоб поступила от пользователей из США. С проблемами столкнулись также жители Канады, Великобритании и Индии. В пресс-службе Amazon заверили, что неполадки удалось устранить.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября старший программный менеджер Амир Дахан облачного сервиса Azure, принадлежащего американской компании Microsoft, написал о том, что в конце августа на платформу была совершена крупнейшая DDoS-атака, которую смогли успешно отразить.