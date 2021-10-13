Нью-Йорк, США, 13 октября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Почти 4,3 миллиона американцев уволились с работы в августе 2021 года, что стало рекордом с 2000 года, когда фиксировали столь значительный отток работников в США. Такие данные содержатся в опубликованном 12 октября отчёте JOLTS министерства труда США.

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Согласно JOLTS, негативная тенденция проявилась летом 2021 года — в июле работу бросили 2,7% американцев, а в августе их число выросло ещё на 242 тысячи человек. При этом на рынке труда остаются более 10,4 млн свободных вакансий.

«Если человек не доволен своей работой или хочет повышения, то в нынешних условиях довольно легко найти новую, — прокомментировал ситуацию главный экономист группы PNC Гас Фаучер в беседе с телеканалом CNN, — Мы видим, как люди голосуют ногами».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Соединённых Штатах и Великобритании во время пандемии COVID-19 наблюдается избыточное межотраслевое перераспределение рабочих мест. Если в 2018—2019 годах переток рабочей силы из одной отрасли в другую составлял примерно 10% в год, а в 2020-м он удвоился.