Сантьяго, 13 октября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение из-за участившихся поджогов в ряде регионов на юге страны объявил президент Чили Себастьян Пиньера. Об этом 13 октября сообщил сам глава государства в своём обращении, которое транслировалось в Twitter.

Pixabay.com Флаг Чили

Как уточнил сам Пиньера, режим ЧП введён на 15 дней, его объявление связано с беспорядками в провинциях Био-Био и Арауко в регионе Био-Био и провинциях Мальеко и Каутин в регионе Арауканиа. В этих регионах на протяжении нескольких лет постоянно происходят поджоги церквей, грузовых автомобилей, собственности компаний. В последние несколько недель случаи поджогов участились.

На местах поджогов часто находят листовки с лозунгами радикальных группировок, которые большей частью состоят из представителей коренного народа, индейцев мапуче. Они требуют от правительства Чили вернуть им земли их предков.

Режим ЧП позволит федеральным властям привлекать армию для борьбы с беспорядками, терроризмом, наркотороговлей и организованной преступностью. Чилийский лидер особо отметил, что режим ЧП не направлен против какого-то конкретного народа либо социальной группы граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участники протестного марша в Чили сожгли палатки нелегальных мигрантов из Венесуэлы.