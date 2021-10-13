Сеул, 13 октября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1584 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Xinhuanet.com Люди в масках на улице. Сеул

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Из них 1571 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Центр не исключает, что в ближайшие дни показатели по заболеваемости COVID-19 будут выше из-за уменьшения количества проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции на время расширенных выходных дней. При этом в республике уже на протяжении более чем трех месяцев выявляют свыше тысячи инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 335 742. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2605 человек.