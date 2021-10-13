Анкара, , 04:21 — REGNUM Турецкая полиция задержала 22 человека по подозрениям в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентство Anadolu.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что ордер на арест 11 из них выдала прокуратура Анкары. Этих людей задержали в девяти турецких провинциях. Их подозревают в передаче материальных средств и отправке людей в поддержку террористов. При обыске у подозреваемых изъяли документы, цифровые материалы, а также четыре бинокля.

Еще 11 подозреваемых задержали при нелегальном пересечении иракско-турецкой границы. Этих людей также подозревают в связях с террористами.