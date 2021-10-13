Вашингтон, 13 октября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения пытаются обрушить законодатели в Вашингтоне. Об 12 октября сообщила пресс-служба российского посольства на странице в Facebook.

Mil.ru Анатолий Антонов

Таким образом дипломат прокомментировал очередную инициативу американских сенаторов по введению санкций против российских граждан в соответствии с актом Магнитского.

«Вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью местные законодатели пытаются обрушить российско-американские отношения. Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом — яркое тому подтверждение», — сказал Антонов.

По его словам, названный политический предлог — попытка создать перед американскими избирателями иллюзию «борьбы с врагами Америки», которых в Вашингтоне «сами же и выдумывают, вместо того чтобы заниматься решением насущных проблем своей страны».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские сенаторы предложили ввести очередной пакет санкций против 35 лиц из России в связи с тем, что они якобы причастны к коррупционным схемам и ущемлению прав человека в России. В Кремле на это ответили готовностью «отвечать мудро».