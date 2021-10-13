Пекин, 13 октября, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Главный экономический планировщик Китая объявил об усовершенствованном механизме ценообразования на угольную электроэнергию для углубления ориентированной на рынок реформы ценообразования в секторе, сообщает 12 октября агентство Синьхуа.

Уголь

Плавающий диапазон рыночных цен на электроэнергию в принципе корректируется в диапазоне 20% колебаний в любом направлении по сравнению с текущим потолком в 10% и минимальным уровнем в 15% от базовой цены, говорится в сообщении Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC).

Рыночные цены на электроэнергию, вырабатываемую на угле, для предприятий с высоким энергопотреблением не ограничены потолком в 20% колебаний в сторону повышения. Все местные органы власти должны уделять приоритетное внимание поставкам дешевой электроэнергии для жителей и сельского хозяйства, заявили в NDRC.