Вашингтон, 13 октября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Доказательства прохождения вакцинации от COVID-19 требует предоставить от своих сотрудников американская компания Boeing. Об этом 13 октября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Руководство компании Boeing поясняет, что будет следовать распоряжению, изданному президентом США Джозефом Байденом для американских подрядчиков. Согласно ему, компании с общим числом сотрудников более 100 человек обязаны требовать от работников прохождения вакцинации от COVID-19.

Компания Boeing уточняет, что предъявить доказательства прохождения вакцинации сотрудники будут должны до 8 декабря. Либо же до этого срока они должны получить медотвод по религиозным либо медицинским причинам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что национальный комитет Республиканской партии США (НКРП) в судебном порядке оспорит распоряжения президента СШАДжо Байдена о проведении вакцинации от COVID-19 служащих американских компаний с персоналом более 100 человек.