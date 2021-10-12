Москва, 13 октября, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Мутация коронавируса, низкий уровень вакцинации населения и несерьёзное отношение граждан к эпидемии стали причиной роста показателей смертности от последствий заболевания COVID-19. Такое заявление сделал 12 октября главврач Московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своём телеграм-канале.

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Специалист обратил внимание на то, что количество новых случаев заражения в Москве за последнюю неделю возросло в полтора раза, а число госпитализаций выросло вдвое. В связи с этим в городе клиники опять перепрофилированы на приём больных с COVID-19. Кроме того, в городе открыли 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус.

Врач напомнил гражданам, что коронавирус SARS-CoV-2 существует и он действительно опасен. Вечорко рекомендовал гражданам вакцинироваться от COVID-19, проходить тестирование и соблюдать меры профилактики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врач рассказал о влиянии коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию человека.