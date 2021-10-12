Мехико, 13 октября, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Третья волна распространения коронавирусной инфекции в Мексике пошла на спад, заявил замсекретаря по предотвращению заболеваний Уго Лопес-Гателль в ходе пресс-конференции.

Флаг Мексики

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По его словам, показатели по заболеваемости COVID-19 в республике за прошедшую неделю снизились на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что это наиболее значительный спад заболеваемости в такие сроки с начала пандемии.

«Это снижение заболеваемости является стабильным», — отметил Лопес-Гателль.

По последним данным, в Мексике с начала пандемии выявили более 3,7 млн зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли более 282 тыс. человек.